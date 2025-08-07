«Прекращение огня, а не мир». Названы детали «выгодного» мирного плана Трампа

Мирные предложения, которые президент США Дональд Трамп выдвинул российскому коллеге Владимиру Путину, предполагают прекращение огня на Украине, а не достижение полноценного мира, утверждает польский Onet . Именно этот «мирный план», как пишет издание, американский спецпосланник Стивен Уиткофф обсуждал накануне, когда встречался с российским лидером в Кремле.

Onet называет предложение Трампа «весьма выгодным» для России и отмечает, что его уже согласовали с европейскими странами. Как заявили польские журналисты, в этом плане есть несколько пунктов. Среди них — якобы «прекращение огня на Украине, а не мир» и фактическое признание освобожденных Москвой территорий — предлагается, что этот вопрос отсрочат на 49 или 99 лет. Кроме того, Трамп также якобы предложил снять «большинство антироссийских санкций» и в долгосрочной перспективе восстановить энергетическое сотрудничество с Кремлем — снова покупать у россиян нефть и газ.

Несмотря на это, как пишет Onet, в предложении нет пункта о нерасширении НАТО и прекращении военной помощи Украине.

Москва, Вашингтон, Киев и Брюссель пока не комментировали публикацию Onet и не подтверждали достоверность приведенных журналистами «мирных предложений Трампа». В статье издание ссылается только на данные, которые ему удалось получить, и сопоставляет их с публичными заявлениями политиков.

Тем временем в Кремле сообщили, что Путин может встретиться с Трампом уже на следующей неделе. На фоне этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «пора заканчивать» конфликт с Россией.