Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил долги родственникам

Гаджимурад Кагиров из Дербента, являющийся предполагаемым террористом, оставил своим родственникам долги по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Силовики ранее в ходе КТО ликвидировали пятерых боевиков, которые причастны к терактам в Махачкале и Дербенте. Их личности позже были установлены. Одним из этих лиц мог быть 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров.

Отмечается, что на нем «висит» долг почти в 70 тыс. рублей. Из них 66 578,87 рубля — задолженность по кредиту, не погашенная с 2023 года. Два других долга составляют 792,84 и 900 рублей.

Боевики с оружием 23 июня совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. СК Возбудил уголовные дела о терактах. Согласно предварительным данным, жертвами стали 21 человек. Еще более 40 людей получили ранения.