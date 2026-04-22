Потенциальное введение Арменией виз для россиян нанесет удар по экономике страны

Потенциальное вступление Армении в Европейский союз (ЕС) и введение визового режима с Россией и Ираном сократит приток туристов и нанесет удар по экономике республики, сообщает ТАСС со ссылкой на СБ РФ.

По самым скромным расчетам, присоединение Еревана к Евросоюзу будет стоить Армении примерно 23% ВВП.

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к сокращению ВВП на 15,1%. Уровень инфляции при этом увеличится на 14,3%. Основной удар придется на металлургию, производство напитков, табачных изделий и продуктов питания, где спад может достигнуть трети.

При этом другие страны-участники союза не испытают значительных отрицательных последствий, потери составят сотые доли процента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет стремиться вступить в ЕС. Республика намерена проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в Евросоюзе.

