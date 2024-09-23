Постпредство РФ: Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, несмотря на кризисы на территории Ближнего Востока, хотят поставить Украину во главу угла всего, что обсуждается в организации. Об этом сообщает РИА Новости .

Он прокомментировал предстоящие общие прения в рамках высокой недели в ООН.

«Это очень странно (постановка Киева на первое место в обсуждениях — ред.), потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», — считает Полянский.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-сессия Генассамблеи ООН. Основным событием мероприятия является неделя высокого уровня. На нее каждый год приезжают главы стран и министры . Они говорят на насущные темы. Дебаты состояться с 24 по 28 сентября, а еще 30 сентября. Делегацию от РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, планируется, что он выступит 28 сентября.