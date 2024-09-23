Постпредство РФ: Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН

Политика

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, несмотря на кризисы на территории Ближнего Востока, хотят поставить Украину во главу угла всего, что обсуждается в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он прокомментировал предстоящие общие прения в рамках высокой недели в ООН.

«Это очень странно (постановка Киева на первое место в обсуждениях — ред.), потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», — считает Полянский.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-сессия Генассамблеи ООН. Основным событием мероприятия является неделя высокого уровня. На нее каждый год приезжают главы стран и министры . Они говорят на насущные темы. Дебаты состояться с 24 по 28 сентября, а еще 30 сентября. Делегацию от РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, планируется, что он выступит 28 сентября.