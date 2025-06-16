Посольство порекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рекомендовал гражданам России покинуть страну до нормализации обстановки. Он подчеркнул, что опасность их жизни вовсе не эфемерная, сообщает ТАСС .

По словам Викторова, ситуация, которая складывается в Израиле, «нервозная». Он рекомендовал россиянам покинуть страну.

«Опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — заявил Викторов.

В том числе многие российские граждане эвакуировались из Ирана. Среди них известный российский режиссер Федор Бондарчук вместе со съемочной группой, а также актер Никита Кологривый. Известно, что и российская делегация ученых успешно пересекла ирано-азербайджанскую границу и теперь находится под защитой.

В ночь на 13 июня Израиль нанес первые удары по Ирану в рамках операции «Восходящий лев». В ответ Иран объявил собственную операцию — «Правдивое обещание З». Армия стала бить по Израилю большим количеством ракет.