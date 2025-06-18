Посольство и консульства США прекратят работу в Израиле до 20 июня
США закрывают дипмиссии в Израиле на фоне эскалации конфликта с Ираном
Посольство США в Иерусалиме и все его консульские отделения приостанавливают работу с 18 по 20 июня, сообщает РБК.
Такое решение принято в связи с обострением военного противостояния между Израилем и Ираном, сообщает пресс-служба дипломатической миссии.
«В соответствии с указаниями Командования тыла Израиля мы вынуждены временно закрыть все отделения», — говорится в официальном заявлении.
На этот период приостанавливается выдача паспортов и консульских справок о рождении за границей.
16 июня ракетный обстрел со стороны Ирана вызвал незначительные повреждения здания американского посольства в Тель-Авиве, хотя жертв среди персонала удалось избежать.