В Подмосковье начнется региональный этап конкурса «Мастер года 2026»

Региональный этап Всероссийского конкурса среди педагогов СПО «Мастер года 2026» пройдет в Подмосковье с 1 по 30 апреля. В нем примут участие 53 преподавателя из 22 колледжей, отобранные по итогам мартовского тура. сообщает пресс-служба министерства образования Московской области

Отборочный этап конкурса состоялся в Московской области со 2 по 20 марта. Всего поступило 348 заявок. Наибольшее число участников представили направления «Сервис и туризм» — 43 заявки, «ИТ» — 31, «Экономика» — 19, «Машиностроение» — 16, «Транспорт» — 15 и «Строительство» — 12. По итогам отбора конкурсная комиссия определила 53 кандидатов для участия в региональном этапе.

В рамках следующего тура педагогам предстоит выполнить два задания. Они представят практику подготовки студентов в формате видеороликов и проведут открытые мастер-классы — учебные занятия со студентами. Мастер-классы организуют на базе 11 профессиональных образовательных организаций региона.

Работы конкурсантов оценят 45 экспертов. В их числе руководители и преподаватели колледжей Подмосковья, финалисты прошлых лет, а также представители работодателей.

По итогам регионального этапа выберут одного победителя и девять лауреатов. Победитель представит Московскую область в финале Всероссийского конкурса и получит 200 тыс. рублей, лауреаты — по 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.