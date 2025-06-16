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Отделение посольства США в Тель-Авиве поражено при атаках

Отделение посольства Соединенных Штатов в Тель-Авиве получило небольшие повреждения. Об этом рассказал посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети Х, сообщает RT .

Повреждения были получены из-за того, что иранская ракета сдетонировала неподалеку от здания. Дипломатическая миссия временно перестанет работать.

Среди американского персонала посольства никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти может увеличиться до 130 долларов за баррель, если Иран закроет Ормузский пролив. Через него проходит 20% мировых поставок нефти.