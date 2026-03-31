В Подмосковье закрыли 97 нелегальных контейнерных площадок

В Московской области за девять месяцев устранили нарушения на 97 земельных участках, где незаконно размещали морские контейнеры. Проверки прошли на 317 площадках в 26 округах, сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Масштабная кампания по наведению порядка в сфере землепользования стартовала летом 2025 года. В регионе внедрили новую систему регулирования с требованиями к экологическим стандартам, безопасности и инфраструктуре при размещении грузовых контейнеров.

«В ходе регулярных инспекций выявлено множество нарушений: из 317 проверенных участков 129 использовались с нарушением закона. Благодаря слаженной работе инспекторов ситуация была исправлена на территории 26 округов. В итоге контейнеры были убраны с 74 площадок, а вид разрешенного использования земли изменен на 23 участках», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Богородском округе один гектар земли, предназначенный для хранения и переработки сельхозпродукции, использовали под размещение морских контейнеров. Муниципальные инспекторы вынесли собственнику предостережение и обратились в суд с требованием использовать участок по целевому назначению. В настоящее время территория освобождена от контейнеров, нарушение устранено.

Мониторинг соблюдения земельного законодательства в Подмосковье продолжат для предотвращения подобных случаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.