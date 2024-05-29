Посол Антонов: Вашингтон готов развалить устоявшиеся связи с РФ в экономике

Соединенные Штаты готовы «до основания» развалить все устоявшиеся за долгое время экономические связи с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит Telegram-канал диппредставительства.

Дипломат прокомментировал угрозы со стороны США, которые могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией. Вашингтону, по мнению Антонова, не следует гордиться подобными заявлениями.

«По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», — указал дипломат.

Подобные действия со стороны США, по словам Антонова, провоцируют как Россию, так и другие страны на ответ. А это только сильнее разжигает конфликтный потенциал. Также дипломат отметил, что экономику РФ не смогут сломать никакие санкции или эмбарго. Страна продолжает наращивать социально-экономический и промышленный потенциал, что подтверждают данные о росте нацхозяйства.