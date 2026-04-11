Послы Ливана и Израиля договорились провести переговоры 14 апреля

Послы Ливана и Израиля в США договорились провести встречу. Она будет касаться прекращения огня. Об этом заявила канцелярия ливанского президента, сообщает ТАСС .

Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться во вторник, 14 апреля, в здании Госдепартамента США.

На встрече дипломаты обсудят дату начала переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Это первый контакт между послами двух стран в Вашингтоне.

Ранее Иран потребовал от США выполнения всех условий перед началом переговоров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.