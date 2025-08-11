После заграничной командировки в Китае задержали чиновника Лю Цзяньчао

После возвращения из-за границы 10 августа был задержан 61-летний глава международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, который отвечал за контакты с политическими партиями других стран, об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации осведомленного источника, китайского чиновника задержали для допроса. При этом официальные причины ареста Цзяньчао пока не раскрываются. Однако это происходит в контексте масштабной антикоррупционной кампании, которая привела к отставкам многих влиятельных китайских чиновников.

С 2012 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин стал главой Коммунистической партии Китая, борьба со взяточничеством превратилась в ключевое направление его политики. Тогда он выдвинул яркий лозунг о необходимости «бить и мух, и тигров», подчеркивая, что наказание ждет коррупционеров любого ранга.

По информации New York Times, кадровые чистки затронули и военное руководство страны — в настоящее время около половины мест в Центральном военном совете КПК (три из семи), предположительно, остаются свободными.