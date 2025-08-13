Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Украины, которого обвиняют в совершении враждебных действий на территории страны.

По версии польских спецслужб, задержанный работал на иностранные разведки.

Как сообщил Туск на пресс-конференции, подозреваемый занимался нанесением провокационных надписей и попытками осквернения памятников, что, по мнению властей, направлено против польской национальной идентичности.

Этот инцидент происходит на фоне недавних беспорядков в Варшаве во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, после которых польский премьер призвал украинцев воздерживаться от антипольских действий, отмечая, что такие конфликты выгодны России.