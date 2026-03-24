Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности РФ

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает РИА Новости .

Командование родов Вооруженных сил Польши заявило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены.

«Информируем, что нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что якобы из-за активности России в воздух поднята авиация Польши.

Ранее польское агентство аэронавигации (PAŻP) заявило о закрытии неба для полетов на востоке страны. Решение связано с обеспечением безопасности.

