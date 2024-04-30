сегодня в 20:55

Польша готовит отряды ВСУ из уехавших из Украины мужчин

В Польше готовят подразделения из выехавших из Украины мужчин для дальнейшего вступления в ряды украинских военных, сообщает РИА Новости.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук отметил, что среди мужчин есть мотивированные, которые готовы служить и хотят пройти обучение.

Это делается по инициативе определенного руководства морпехов, которые в Польше занимаются подготовкой небольших подразделений на отдельных базах. Их численность достигает несколько сотен.

Также в Польше проводится рекрутинг украинцев, в том числе через религиозные общины. Польша помогает Украине вернуть мужчин призывного возраста для участия в СВО.