Большая часть украинских детей, которых нашли в Германии, приехали в страну со своими законными опекунами, пишет РИА Новости со ссылкой на RT DE.

Представитель Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ рассказал агентству, что в ряде случаев дети якобы были вывезены с территории Украины в РФ, но неизвестно, кем, когда и сколько.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в Германии нашли около 160 детей, о незаконном вывозе которых в Россию ранее заявлял Киев.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагала поискать детей с Украины и в других странах. Москва, по ее словам, давно указывает на «мифологическую систему» Киева по вывозу детей в Россию. Украина сообщала о якобы десятках тысяч несовершеннолетних, «депортированных» при «несуществующих обстоятельствах», подытожила Белова.