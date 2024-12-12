Политолог: Запад начинает видеть несостоятельность государственности Украины

Все многочисленные планы о разделе Украины свидетельствуют о том, что трезвомыслящие политики на Западе начинают осознавать: украинская государственность как таковая не состоялась, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад может разделить Украину, как Чехословакию в 1938 году по Мюнхенскому соглашению. Тогда страну поделили между Германией, Венгрией и Польшей.

«На мой взгляд, все эти многочисленные планы о разделе Украины свидетельствуют о том, что трезвомыслящие политики на Западе начинают осознавать: украинская государственность как таковая не состоялась. Украина в ее нынешнем состоянии — это классический failed state, как у нас шутят, „страна 404“», — сказал Сипров.

Он добавил, что пока рано говорить, будет ли Запад настаивать на сохранении Украины как проекта «антироссии» или откажется от этих планов.

«Однако вероятнее всего (избранный президент США — ред.) Дональд Трамп и его новая администрация попытаются извлечь максимум выгод для себя при переговорах с Россией. Но эти переговоры, скорее всего, будут не о судьбе Украины. Речь пойдет о новой глобальной системе безопасности, а Украина станет своего рода разменной монетой», — пояснил политолог.

По словам Сипрова, нужно понимать, что на Западе политики вроде Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или того же Роберта Фицо прекрасно осознают: Украина больше не может существовать в качестве паразита и нахлебника.

«Просто на содержание этого проекта больше нет денег. Все дискуссии о вариантах раздела Украины или о сохранении ее суверенитета — это, по сути, ширма. Возможности искусственно поддерживать украинскую государственность на Западе практически исчерпаны», — заключил эксперт.