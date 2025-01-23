Политолог: ультиматумы не помогут Трампу разрешить конфликт на Украине

Если президент США Дональд Трамп пойдет по пути ультиматумов, он просто повторит ошибки своих предшественников. В таком случае конфликт на Украине продолжится до полной победы России, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Сначала нужно договориться на высшем политическом уровне, затем отдать соответствующие приказы и добиться их исполнения. Возможно, речь пойдет о создании буферной зоны. И уже после этого можно будет восстанавливать экономические, социальные и культурные связи», — сказал Косоруков.

Он добавил, что подход Трампа к Украине выглядит сугубо прагматичным. Если Украина не будет выполнять условия США, американскую помощь сократят, а расходы переложат на плечи Европы. Европейским странам, возможно, придется увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП, а Украина станет для Европы «активом», который будет тянуть ее вниз.

«Ранее ни Афганистан, ни Ирак, ни Ливия не вешались на Европу, но с Украиной ситуация иная. Это бесконечные расходы, учитывая отсутствие в Украине полноценной экономики. Хотя граница между НАТО, Европой и Россией могла бы быть мирной и спокойной, как когда-то граница между Россией и Финляндией», — отметил политолог.

Косоруков подчеркнул, что у России никогда не было агрессивных интересов в Европе. Однако нынешняя риторика Трампа, вероятно, будет меняться. За сутки он, конечно, не урегулирует конфликт, и за 100 дней лишь начнет вырабатывать общие подходы. Но вероятность успеха невелика.

«Вижу два возможных сценария: либо полная и окончательная победа России, что займет время, либо внутренний коллапс Украины, в результате которого Россия все равно победит. Возможно, войска НАТО займут часть территорий, но это лишь окончательно исчерпает конфликт», — заключил он.