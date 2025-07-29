Политолог Сипров: США прощупывают почву для контроля над Севморпутем через «вбросы»

Американские заявления о покупке российских островов — не случайность, а способ оценить реакцию на возможное вмешательство в логистику Арктики, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Главная задача США в северной части Тихого океана — взять контроль над входом в ключевой глобальный логистический коридор. Так что к подобного рода заявлениям надо относиться серьёзно. Но, с другой стороны, также очевидно, что при нынешнем политическом курсе России, который направлен на всестороннее укрепление национального суверенитета — мы нашей землёй торговать ни за какие миллиарды долларов не будем», — подчеркнул Сипров.

Он добавил, что в функционировании Севморпути заинтересованы многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот регион динамично развивается: помимо Китая, на совершенно разные рынки выходят и Малайзия, и Индонезия.

«Старые игроки в экономике этого региона, такие как Япония и Южная Корея, также заинтересованы в продвижении своих товаров и на европейских рынках, и на рынках Северной Африки, Латинской Америки. Вполне возможно, что в этих странах также рассматривают перспективы использования логистического маршрута Севморпути», — рассказал политолог.

По оценке Сипрова, американский офицер Джеффри Фриц озвучивает мысли, которые вертятся в головах у более статусных должностных лиц в Соединённых Штатах Америки.

«То, что полковник Фриц пытался объяснить необходимость слежением за китайскими подводными лодками — ну, вот эту вот задачу они могут решить с помощью баз, пунктов наблюдения, которые располагаются на Алеутских островах. Так что здесь спикер явно лукавит. Основная цель вот этого вброса — прощупать почву по возможности установления контроля над Северным морским путём», — отметил эксперт.