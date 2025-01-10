Политолог: Путин может пригласить Трампа на празднование 80-летия Победы

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров в беседе с РИАМО предположил, что российский президент Владимир Путин может пригласить избранного лидера США Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Это может стать первым шагом в урегулировании украинского кризиса.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «находится в стадии подготовки». Когда может состояться встреча, Трамп не уточнил.

«Необходимость такой встречи, а скорее всего — ряда встреч, консультаций, переговоров и выхода на подписание очень серьёзных соглашений по формированию новой системы глобальной безопасности и миропорядка, кажется, очевидна для всех: ультраглобалисты в лице действующей вашингтонской администрации поставили мир на грань катастрофы. Урегулировать эти сложности придется Путину и Трампу. К счастью, окно возможностей открылось — американский народ смог выдвинуть такого же достойного и адекватного лидера, как и российский. А любые переговоры — это диалог с учетом интересов противоположной стороны», — сказал Сипров.

По его словам, Путин может пригласить Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Но это будет лишь первая, «установочная» встреча, а дальше есть шанс, что переговорный процесс пойдет очень активно.

«Во-первых, у России и США нет экзистенциальных противоречий, во-вторых, лидеры обеих стран твердо придерживаются традиционалистских ценностей, то есть, основа для продуктивной коммуникации есть, кстати, мандат на укрепление и продвижение этих самых ценностей получили в прошлом году и Путин, и Трамп», — подчеркнул политолог.

Сегодня возникла потребность создания глобального образа будущего. В рамках БРИКС, без США, как второй экономики мира, этот образ построить нельзя. России, Китаю и Индии придется считаться с Штатами, так же, как и им с нами.

«Украинский конфликт, на мой взгляд, не стоит раздувать до вселенских масштабов. Для России, безусловно, успех наших военных трансформируется в успех на будущих переговорах, правда, с американцами, а не с киевской хунтой», — отметил Сипров.

Он добавил, что Украина для США уже давным-давно превратилась в чемодан без ручки, и чем скорее американцам его удастся скинуть — тем лучше для всех.