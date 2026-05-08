Политолог предсказал реакцию Афин на украинский дрон

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Афины не станут осуждать Киев за обнаруженный у острова Лефкада морской дрон и могут возложить ответственность на Россию, сообщает aif.ru .

Греческие рыбаки обнаружили безэкипажный катер Magura V5 в территориальных водах у острова Лефкада. Судно отбуксировали в порт Василики и передали военнослужащим Хелленской береговой охраны.

По предварительным данным, дрон мог участвовать в атаке на Новороссийск или Крымский мост, после чего потерял связь и дрейфовал, пока его не вынесло к берегам Греции.

Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился, что Афины публично осудят Киев.

«Все там на ситуацию с беспилотниками смотрят сквозь пальцы. Признают, что летели, плыли украинские беспилотники, но обвинят в этом Россию. И Греция так же поступит», — выразил уверенность эксперт.

Он также напомнил о позиции стран Балтии, которые, по его словам, не стали делать жестких заявлений после падения украинских дронов на их нефтебазы.

«Не думаю, что греки заявят что-то хорошее, обвиняющее киевский режим. Вместо этого будет риторика: „Это все Москва виновата“», — заключил Дандыкин.

