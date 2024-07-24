Политолог посоветовал не доверять опросам о Харрис и Трампе

Политолог Юрий Светов рассказал, может ли вице-президент США Камала Харрис обогнать экс-главу государства Дональда Трампа в президентской гонке. Агентство Reuters и Ipsos проводили опрос, по результатам которого за Харрис проголосовали 44% респондентов. Эксперт считает, что доверять подобным опросам не стоит, поскольку сложно оценить подлинность их данных, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Светова, опрос прошли около тысячи человек, но кого именно опрашивали — неизвестно, поэтому достоверность выборки ставится под сомнение. Специалист считает, что подобные исследования будут проводиться еще не один раз. Демократическая партия начала активно раскручивать Харрис, поэтому эксперт предположил, что опросы — это инструмент предвыборной борьбы.

«Предвыборная гонка предстоит сложная. Трамп не будет сидеть сложа руки, у него и республиканцев есть своя стратегия. Как они сообщают, они еще в мае предполагали замену Байдена и готовились к этому. Сейчас они будут „мочить“ Харрис, доказывая ее некомпетентность, ее неспособность к управлению Америкой», — поделился Светов.

Политолог отметил, что предсказать исход предвыборной гонки на данном этапе крайне затруднительно. Он подчеркнул, что Харрис еще предстоит получить статус кандидата в президенты на законных основаниях во время съезда Демократической партии.