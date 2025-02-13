Политолог: почти трехгодовой перерыв в диалоге между Штатами и Россией окончен

Перерыв в диалоге между Штатами и Россией, который длился почти три года, был окончен. Возобновление коммуникации — это в любом случае хорошо, но наши оппоненты, в том числе на Минских соглашениях, научили нас никому не верить на слово, даже если мнимый союзник расплывается перед тобой в улыбке, сказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное Алексей Шильников.

Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп точно не упустит шанс поживиться на конфликте и его завершении, и в этом контексте так или иначе будет отстаивать интересы своих спонсоров из военно-промышленного лобби и ждать, кто же предложит сделку получше.

Однако несмотря на все это, уже сейчас можно сказать, что Украина и ЕС выпадают за борт истории и остаются не у дел.

«С мнением Украины и Европы больше никто не считается, пришло время для диалога сверхдержав. Особенно символичным в этом плане будет приезд президента США в Россию на Парад Победы 9 мая, если он все-таки выпадет на эту дату. Несмотря на существующие разногласия между Штатами и Китаем, между Америкой и Россией, думаю, Трампу, как одиозному ньюсмейкеру, эта идея понравится», - добавил эксперт.

И Трампу действительно стоит рассмотреть этот вариант, заключил Шильников.