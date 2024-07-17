Политолог оценила возможность улучшения отношений между РФ и США при Трампе

Слова экс-президента о том, что он готов к смягчению санкций в отношении России, пополняют список его публичных высказываний этой направленности. Это позволяет дальше закреплять за ним имидж миротворца, который может «потушить» разгорающиеся с новой интенсивностью конфликты.

«В случае победы Трампа на президентских выборах отношения России и США действительно могут улучшиться. Внешняя политика экс-президента направлена не на разжигание военных конфликтов, ей больше свойственны торговые войны», — сказала Грибова.

В этом плане главным соперником Америки Трамп видит Китай, поэтому его взор будет направлен скорее на сдерживание оппонентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нежели на нагнетание обстановки в Европе.

Поддержка украинского трека теряет позиции и внутри конгресса. На днях был арестован сенатор Боб Менендес, который занимался лоббированием интересов Киева.

«Поэтому в случае прихода к власти Трампа Украина с наибольшей долей вероятности лишится своего главного спонсора. В таком случае и президент, и конгресс придут к консенсусу по украинскому вопросу», — добавила эксперт.

Однако, по словам политолога, слишком явное заигрывание Дональда Трампа с пророссийской повесткой может сыграть с ним плохую шутку. Его часто обвиняют в отстаивании интересов России, что для американского обывателя считается скорее неприемлемым. Зацикливание на внешнем курсе страны также не принесет пользы, так как в США наблюдается множество внутренних проблем, вызванных в том числе «эпохой байденизма».