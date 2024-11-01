Политолог о высказываниях Трампа: он просто заигрывает с левым электоратом

«Все дело в предстоящих выборах: Дональд Трамп стремится привлечь леволиберальный электорат, пытаясь показать себя американским лидером, который готов бороться с геополитическими соперниками. Он заявляет, что политическими методами остановил "Северный поток-2"», – сказал Косоруков.

Он напомнил, что с 2017–2018 годов против проекта действовали санкции и политическое давление. В итоге Германия не сертифицировала «Северный поток-2», прокачка так и не началась, а после ударов по двум веткам газопровод оказался выведен из строя.

«В политическом плане Трамп действительно сыграл в этом свою роль, так как неоднократно призывал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от сотрудничества с Россией, указывая, что это якобы подрывает энергетическую безопасность Европы. Однако реальное давление на газопровод, утверждают некоторые источники, оказалось более ощутимым со стороны демократов», – отметил политолог.

Косоруков уточнил, что считается, что именно Байден отдал распоряжение об ударах по веткам, и американские военные, находившиеся в зоне пролегания газопровода, могут быть к этому причастны.