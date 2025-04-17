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Марков: Владимир Зеленский был бы проклят своим дедом

Российский политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале провёл резкие параллели между биографией деда Владимира Зеленского — ветерана Великой Отечественной войны Семёна Зеленского — и политикой его внука

Ветеран Семен Зеленский, командовавший миномётным взводом, а затем стрелковой ротой в составе 57-й гвардейской дивизии, прошёл всю войну, участвуя в освобождении Украины от нацистов.

«Зеленский — герой войны против фашизма. Это Семён Зеленский. А его внук Владимир Зеленский — предатель. Владимир Зеленский был бы проклят своим дедом», — написал политолог.

Ранее сам Зеленский неоднократно подчёркивал, что считает деда одним из героев, защитивших Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и Зеленский неблагодарны своим предкам, воевавшим против нацизма.