Политолог Котов: военная наука в России не стоит на месте

На поле боя силы ПВО являются одним из ключевых акторов, так как прикрывают бойцов от возможных атак с неба, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

День войск ПВО, который отмечается во второе воскресенье апреля, является одним из ключевых армейских праздников страны. Праздник был учрежден в 2006 году президентом РФ Владимиром Путиным, который уделяет особое внимание развитию данного вида войск. И в правду, войска ПВО являются щитом государства, защищающим как мирных граждан, так и военнослужащих во время боевых действий.

«В сегодняшних условиях, когда киевский режим использует в военном противостоянии сугубо террористические методы ведения боевых действий, в том числе, с ударами беспилотными летательными аппаратами и ракетами различных уровней - вклад сил ПВО в обеспечение безопасности граждан возрастает в разы. Военнослужащие этого рода войск безостановочно находятся на боевом дежурстве - ведь враг никогда не дремлет и ищет любую возможность прорвать нашу оборону», - сказал Котов.

Политолог отметил и то, что Россия сегодня обладает передовыми системами противовоздушной обороны, которые уверенно являются одними из лучших в мире.

«Появлению такого сложного оборудования мы обязаны десяткам научных центров и различных конструкторских бюро. Военная наука не стоит на месте, и мы обязаны своей безопасностью в том числе и ей», - заключил эксперт.