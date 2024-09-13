Политолог Косоруков: разрешение на удары вглубь России могут дать в считаные дни

13 сентября в Вашингтоне состоятся переговоры премьера Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в этот день стороны примут окончательное решение по поводу ударов ВСУ вглубь российских территорий. В самолете Стармер заявил журналистам, что не планирует давать Украине «зеленый свет».

«Мой прогноз: разрешение на удары вероятно будет дано буквально в считаные дни. Вопрос согласования — это политический вопрос, тогда как военно-техническая сторона уже решена. Украина умеет применять эти ракеты, есть средства наведения, а также НАТОвские спутники. Все готово, и теперь вопрос только в том, когда будет дано официальное разрешение», — сказал Косоруков.

Он добавил, что американцам необходимо объяснить конгрессу и своей аудитории, почему они идут на такой риск эскалации на украинском направлении и зачем это нужно. Ведь удары вглубь российской территории не меняют сути конфликта на Донбассе, где Россия продолжает побеждать и продвигаться.

«Аналогичная ситуация наблюдается и в Великобритании. Решение, скорее всего, будет таким: американцы разрешат наносить удары английскими и французскими ракетами по территории России, оставаясь как бы в стороне. Однако и это несет риски, поскольку ракеты будут запускаться с западного оружия, в том числе и американского. Я опасаюсь, что эскалации в этом случае не избежать, особенно если начнутся удары вглубь российской территории», — отметил политолог.

Эскалация

Косоруков указал на то, что российское руководство пока ведет себя сдержанно в украинском конфликте, но если такие ракеты будут наносить удары не по военным объектам, а по гражданским — жилым домам в крупных городах России, то оно будет вынуждено ответить более решительно. Это может привести к дальнейшему обострению конфликта и усилению ударов по украинской энергетике и другим объектам — военным, промышленным и так далее.

«Очень важно, чтобы США понимали: неважно, какие выборы впереди, эскалация не является необходимым шагом. Кажется, что НАТО и США видят конечной точкой конфликта разрушенную Украину с обездоленным населением, территорию, которая делится на зоны влияния и замораживается по типу Северной и Южной Кореи или Вьетнама. В таком случае победа останется за Россией», — констатировал эксперт.

Политолог пояснил, что весь этот конфликт — лишь попытка США экстраполировать свою силу на востоке Европы, готовясь к противостоянию с Россией, Китаем и другими странами.

«Жаль наблюдать за этим вектором. Восточная Европа имеет мало ресурсов, и ее потенциал снижается — как демографический, так и экономический, финансовый и даже технологический. Но США не жалеют усилий и продолжают свою долгую игру в геополитику, повышая ставки, если им это будет выгодно. Россия тоже вынуждена будет повысить ставки в ответ, и все сведется к балансу сил и интересов», — заключил Косоруков.