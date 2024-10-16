Политолог Косоруков назвал страны, желающие вступить в БРИКС

Среди стран, желающих присоединиться к БРИКС, есть Палестина, Алжир, Нигерия, Азербайджан, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, а также Турция, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«БРИКС продолжает расширяться: среди стран, желающих присоединиться, находятся Палестина, Алжир, Нигерия, Азербайджан, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, а также Турция. В Латинской Америке заявки подали Боливия, Венесуэла и Гондурас», – сказал Косоруков.

Он добавил, что Беларусь тоже подала заявку, что радует Россию, ведь это ее стратегический союзник. Важным фактором является то, что БРИКС остается открытым блоком, ориентированным на сотрудничество, а не на конфронтацию.

«Решение Казахстана не вступать в БРИКС в данный момент отражает его суверенную многовекторную политику, которая помогает стране выдерживать нарастающие международные противоречия. Россия уважает этот выбор, так же как в прошлом она уважала право Украины на самостоятельные решения, хотя это иногда входило в противоречие с российскими интересами», – заключил политолог.