Политолог дал прогноз, войдет ли Украина в состав РФ, как это допускает Трамп

Факт того, что президент США Дональд Трамп в публичных заявлениях допускает вхождение Украины в состав РФ, говорит о том, что новая американская администрация, в отличие от предыдущей, готова рассматривать разные варианты урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

По его словам, важен нюанс: единственное, что действительно интересует Трампа — извлечение максимальной прибыли в текущих обстоятельствах и покрытие тех расходов, которые США уже инвестировали в страну-банкрота. В качестве разменной монеты было решено купить за сотни миллиардов долларов доступ к недрам редкоземельных металлов Украины.

«Реалистичен ли вообще факт вхождения в состав России всей Украины? С исторической зрения, например, город Львов, который является центром радикального „украинства“, — исторически русский город, дважды возвращавшийся в родную гавань. Но нужны ли нам радикалы, раскачивающие ситуацию на границе?» — задается вопросом политолог.

По словам эксперта, самым разумным решением будет организовать региональные референдумы, которые продемонстрируют настоящую волю жителей Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, значительная часть Украины «хочет стать Россией и уже ей стала».

«Мы помним подвиг проживающих в исторических регионах России людей, которые под обстрелами шли на избирательные участки в 2023 и 2024 году, чтобы выбрать свободное будущее, возможность говорить на родном языке и жить без кровопролития и насилия. И мы всегда готовы принять тех, кто хочет жить едино и дружно в одной большой семье — России», — заключил Барановский.