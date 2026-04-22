Политолог Безпалько оценил идею назвать Донбасс «Доннилендом»

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько усомнился в реализации идеи назвать подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом» в честь Дональда Трампа, сообщает Общественная Служба Новостей .

Американская газета The New York Times сообщила, что украинские официальные лица в неформальных беседах с представителями Вашингтона предлагали назвать подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа. По версии издания, идея связана с попыткой повлиять на позицию Трампа в рамках переговоров.

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько прокомментировал эту инициативу.

«Полагаю, что, с одной стороны, это попытка подольститься к Дональду Трампу, с тем, чтобы он опять обратил внимание на Украину, а с другой – это очередная попытка привлечь внимание всего мира к Украине.

Делается это с расчетом на то, чтобы несколько парадоксальная идея где-то зазвучала. В каких-нибудь средствах массовой информации или таблоидах, которые ценят кликабельные заголовки или скандалы.

Никакого другого смысла я в этой инициативе не вижу. Через какое-то время идея канет в лету и реализована не будет.

В самом лучшем случае ее кто-то заметит, кто‑нибудь отреагирует, может быть даже сам Дональд Трамп что‑нибудь скажет неожиданное по этому поводу.

На Украине уже был случай, когда одному из поселений вернули название «Нью‑Йорк». Но это делалось не потому, что это историческое название, а для того, чтобы подчеркнуть свою связь с Западным миром, с американцами, чтобы это, опять же, где‑то зазвучало в заголовках.

В общем, дальше газетных полос идея «Донниленда» не распространится», — высказался эксперт.

