Политолог Аджамян объяснил значимость отношений между Россией и Монголией

Визит Путина в Монголиюю символичен: он приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на Халхин-Голе в 1939 году. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

2 сентября Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Этот визит важен сам по себе и еще в связи с другим обстоятельством: Монголия является членом Международного уголовного суда (МУС), который, в свою очередь, выдал ордер на арест Владимира Путина, заявил политолог.

«Формально власти этой страны должны задержать российского лидера по приезде. МИД Украины успел не только выступить с таким требованием, но и заявил, что Киев будет «работать с партнерами» и добиваться «последствий» для Улан-Батора из-за неисполнения решения МУС», - сказал Аджамян.

По словам эксперта, украинские власти могут сколько угодно угрожать, но факт остается фактом – Владимир Путин этим визитом продемонстрировал, что требования МУС не работают, что является прецедентом, снижающим значимость данной организации.

«Сама Монголия также продемонстрировала, что для нее являются приоритетом отношения с Россией, а значит, в будущем следует ожидать реализацию различных инфраструктурных и экономических программ. К слову, Путин напомнил, что в последние годы прорабатываются новые проекты между государствами, в том числе строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай («Сила Сибири – 2»), модернизация Улан-Баторской железной дороги, реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт» и иные проекты», - добавил Аджамян.