Politico назвала 5 требований Украины перед встречей Путина и Трампа

У Украины есть пять «стратегических интересов» в рамках урегулирования конфликта с Россией. В их числе — компенсация Кремлем ущерба от боевых действий и обсуждение территориальных уступок только после беспрекословного прекращения огня. Список из требований Киева публикует газета Politico в преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Во-первых, украинцы требуют долгосрочного прекращение боевых действий до старта дискуссий о принадлежности территорий. Изначально на Банковой заявляли, что не пойдут ни на какие уступки по вопросу границ. Однако если Киеву в итоге и придется пойти на «какой-то компромисс» по территориям в рамках итоговой мирной сделки, то он готов обсуждать его только после прекращения огня Россией, заявил заявил анонимный источник Politico, знакомый с ситуацией. МИД РФ, комментируя новостные публикации про якобы «обмен территориями» с Украиной, подчеркивал, что состав России закреплен в ее Конституции.

Во-вторых, Украина настаивает на том, чтобы Россия выплатила ей компенсацию. По разным оценкам, ущерб от боевых действий составил от 500 млрд евро до 1 млрд евро. Украина имеет «некоторые рычаги влияния» по этому вопросу, поскольку в Европе заморожены сотни миллиардов евро российских активов.

В третьих, Киев требует гарантии безопасности, но его неоднократно предупреждали, что украинцам закрыт путь в НАТО. Кремль требовал от Североатлантического альянса категорического обязательства никогда не принимать Украину в военный блок.

В четвертых, на Банковой выступают за возвращение эвакуированных с Украины детей и пленных бойцов ВСУ. С недавнего времени обмен военнопленными начал проходить лучше, что американское издание называет «редким случаем успеха, достигнутым при посредничестве Трампа».

Последнее, пятое требование Украины — сохранение и возможное усиление антироссийских санкций. Киев и его европейские партнеры также попытаются убедить Трампа в том, что угроза новых рестрикций вынудит Кремль вести «более серьезные переговоры» об украинском урегулировании.

Украина пока не комментировала информацию Politico.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске в пятницу, 15 августа. Лидеры России и Соединенных Штатов намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине