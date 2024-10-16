«Показательный случай»: офицер ВСУ перешел на сторону России с «подарком»

Рогов: украинский офицер передал России данные для удара по ВСУ на Запорожье

Председатель Комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о переходе украинского офицера на сторону России в Запорожской области. По словам госслужащего, сдавшийся также передал бойцам ВС РФ координаты для удара по командному пункту ВСУ, сообщает РИА Новости .

Рогов отметил, что украинский военный перешел на сторону России на степногорском направлении в Запорожской области. Председатель одной из комиссий Общественной палаты назвал произошедшее «показательным случаем».

«Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — отметил Рогов.

По словам госслужащего, после перехода на сторону РФ офицер рассказал, где находится командный пункт украинских боевиков и дал информацию об их позициях. После этого российские войска нанесли удар по координатам противника.