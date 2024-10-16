«Показательный случай»: офицер ВСУ перешел на сторону России с «подарком»
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Председатель Комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о переходе украинского офицера на сторону России в Запорожской области. По словам госслужащего, сдавшийся также передал бойцам ВС РФ координаты для удара по командному пункту ВСУ, сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что украинский военный перешел на сторону России на степногорском направлении в Запорожской области. Председатель одной из комиссий Общественной палаты назвал произошедшее «показательным случаем».
«Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — отметил Рогов.
По словам госслужащего, после перехода на сторону РФ офицер рассказал, где находится командный пункт украинских боевиков и дал информацию об их позициях. После этого российские войска нанесли удар по координатам противника.