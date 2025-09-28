Песков заявил, что неделя у Путина будет интересной
Песков: у Путина на неделе будет большое выступление
Фото - © Сайт президента России
Большое выступление будет у российского президента Владимира Путина на грядущей неделе. Также глава РФ проведет большое количество рабочих встреч в Кремле, рассказал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, отрезок которого опубликован в его Telegram-канале.
Также у Путина будут международные контакты. Еще на неделе ожидается крупное выступление главы государства.
О том, какое именно оно будет, когда и где, анонсируют дополнительно.
«Неделя будет интересной», — добавил Песков.
