Песков: РФ хочет устойчивого мира с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет завершить украинский конфликт устойчивым миром, который может наступить вскоре, если Владимир Зеленский примет необходимые решения, сообщает RT.
«Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», — заявил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По решению президента России Владимира Путина, в период с середины 11 апреля до конца дня 12 апреля в зоне проведения СВО объявлено праздничное перемирие в честь Пасхи. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) около двух тысяч раз нарушили «режим тишины».
По данным Минобороны РФ, за период с 11 по 12 апреля украинские военные совершили около двух тысяч различных атак с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Под удары попали в том числе Курская и Белгородская области. В результате обстрелов пострадали мирные жители, в том числе ребенок.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.