Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет завершить украинский конфликт устойчивым миром, который может наступить вскоре, если Владимир Зеленский примет необходимые решения, сообщает RT .

«Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», — заявил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По решению президента России Владимира Путина, в период с середины 11 апреля до конца дня 12 апреля в зоне проведения СВО объявлено праздничное перемирие в честь Пасхи. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) около двух тысяч раз нарушили «режим тишины».

По данным Минобороны РФ, за период с 11 по 12 апреля украинские военные совершили около двух тысяч различных атак с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Под удары попали в том числе Курская и Белгородская области. В результате обстрелов пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

