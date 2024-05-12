Песков: Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова после атаки ВСУ на Белгород
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Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин отметил, что Владимир Путин заслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова после разрушения подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ, сообщает РИА Новости.
«Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима».
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
По словам Пескова, глава государства дал все нужные поручения в связи с происшествием.
Ранее сообщалось, что под завалами белгородской многоэтажки начался пожар, под рухнувшими плитами произошел хлопок, а затем повалил дым.