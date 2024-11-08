Президент России Владимир Путин официально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай», заявил ТАСС пресс-секретарь российского дилера Дмитрий Песков

Поздравление Путиным Трампа с избранием можно считать официальным, заявил Песков.

Он подчеркнул, что пока нет понимания, когда и по какой повестке может состояться разговор Путина и Трампа.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, пригласит ли Путин Трампа на 80-летие Победы.