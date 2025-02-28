Песков порекомендовал дождаться завершения встречи Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал дождаться завершения встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, ее итогов перед тем, как оценивать их. Об этом сообщает РИА Новости .

«Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают изменение высказываний американского президента в адрес Зеленского.

19 февраля Трамп в соцсети Social Truth назвал Зеленского «диктатором без выборов». Политик добавил, что президент Украины потеряет страну, если не подпишет мирный договор с РФ.

Прошедшей ночью Трамп уже заявил, что уважает Зеленского, поскольку «его народ сражался храбро». Также американский президент сказал, что поладит с украинским коллегой.