Трамп сказал, что поладит с президентом Украины Зеленским

Американский президент Дональд Трамп сказал, что поладит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом ранее политик называл главу Украины диктатором, сообщает РИА Новости .

«Мы очень хорошо поладим», — сказал Трамп журналистам во время общения в Белом доме.

Американский политик напомнил, что Соединенные Штаты передали Зеленскому большое количество военной техники и денег.

Ранее Трамп сказал, что «не может поверить» в заявление, в рамках которого назвал президента Украины «диктатором без выборов». Такие слова Трамп написал в собственной соцсети Social Truth.