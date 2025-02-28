Трамп заявил, что уважает Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о своем уважении к Владимиру Зеленскому, сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

«Я испытываю к нему большое уважение… украинцы сражались очень храбро», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о предстоящей встрече с Зеленским.

При этом Трамп заявил, что «не помнит», как назвал Зеленского диктатором.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на пятницу для подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов на территории Украины и основании специального фонда, через который будет выводится прибыль от заключенной сделки.