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Песков: не стоит ждать сиюминутных решений и прорывов от переговоров в Стамбуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ждать сиюминутных решений и прорывов от переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает ТАСС .

«Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений, прорывов здесь было бы неверным», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в рамках переговорного процесса с украинской стороной были достигнуты важные договоренности, которые будут реализовываться.

Первая встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле прошла 16 мая. Накануне состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Они длились больше часа. Стороны обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда.

Ранее был опубликован полный текст меморандума Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта. Третий раунд переговоров между странами состоится в течение какого-то времени.