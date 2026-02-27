сегодня в 13:30

Песков: Москва фиксирует подготовку Киева к диверсии на «Турецком потоке»

По данным российских спецслужб, власти Киева планируют проведение подрывных акций на газотранспортной инфраструктуре в Черном море. О том, что соответствующие сигналы фиксируются, 27 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Песков заявил, что спецслужбы фиксируют соответствующую подготовку противника к диверсиям в ходе брифинга для журналистов.

По словам Пескова, соответствующие органы получают сведения о том, что у текущего киевского руководства есть намерения осуществить новые диверсионные акции подобного рода.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что российским спецслужбам стала известна информация о подготовке возможных подрывов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».

