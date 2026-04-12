Песков допустил, что Евросоюз сформирует независимый оборонный альянс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что страны Евросоюза могут сформировать независимый оборонительный союз. Такая позиция была озвучена в беседе с корреспондентом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, решения Вашингтона вызвали глубокую озабоченность среди европейских стран. Это уже побудило их активизировать работу по укреплению одной из ключевых основ ЕС — общей политики в сфере обороны и безопасности.

Данное направление, по словам Пескова, будет и далее развиваться, а конечной целью станет создание собственного альянса оборонного характера.

Песков также отметил, что вопрос взаимодействия этой потенциальной структуры с НАТО пока остается открытым. Он предрек, что впереди Европу ожидают сложные процессы, которые неизбежно отразятся на всей системе европейского баланса сил. Эти изменения, как подчеркнул пресс-секретарь, представляют существенный интерес для России.

Ранее американский президент Дональд Трамп на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников Штатов, он выразил недовольство позицией по Ирану.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.