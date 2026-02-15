Переговоры Зеленского и ЕС по спонсированию Украины за счет РФ провалились

Организованные накануне в ФРГ переговоры глав стран Евросоюза с президентом Украины Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились. Политики ЕС не смогли найти решение проблем с деньгами, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Spiegel.

Германия предлагала использовать около 90 млрд евро из замороженных активов РФ. На эти средства собирались приобретать вооружения для Украины у США.

Однако предложение Германии провалилось. Это случилось в достаточно уязвимый момент для украинских войск, так как боеприпасы ВСУ на исходе.

Из-за сложностей на фронте Зеленский был вынужден поменять риторику против партнеров из ЕС. Политик раскритиковал их на форуме в швейцарском Давосе.

Также Зеленский негативно высказался про администрацию бывшего президента США Джо Байдена, однако она уже ничего не решает в вопросе отправки помощи Украине.

Зеленский вел переговоры с европейскими коллегами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Она проводится с 13 по 15 февраля.

