сегодня в 19:07

Переговоры 1 февраля по Украине в Абу-Даби никто не отменял

1 февраля в Абу-Даби должны продолжиться переговоры по урегулированию украинского конфликта, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что они могут быть перенесены. По словам источника, пока информации об отмене или переносе запланированных контактов не поступало, пишет ТАСС .

«Нет, информации об отмене нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее Зеленский высказал предположение о возможном переносе переговоров между представителями России и Украины в столице Абу-Даби, объясняя это обострением отношений между США и Ираном.

23 января в Абу-Даби состоялся первый день консультаций по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, а 24 января прошла вторая встреча.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону трехсторонней рабочей группы представлял секретарь СНБО Рустем Умеров.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил прессе о планах продолжить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби 1 февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.