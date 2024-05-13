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Парламент Грузии примет закон об иноагентах в финальном чтении 14 мая

Парламент Грузии примет окончательное решение о введении закона об иноагентах в окончательном, третьем чтении на заседании 14 мая, сообщает РБК.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что парламент Грузии поступит в соответствии с «рациональной волей большинства населения». Такие действия внесут важный вклад в прекращение так называемой поляризации, навязанной извне.

Премьер-министр отметил, что протестующим следует воздержаться от нарушения закона. Он поручил правоохранительным органам реагировать на любое проявление насилия со стороны участников протестов.

Комитет грузинского парламента 13 мая одобрил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили. 14 мая законопроект отправят на подпись президенту республики Саломе Зурабишвили.

Полиция уже несколько дней подряд разгоняет митингующих в Тбилиси и задерживает участников протестных акций. Силовики применяли водометы и слезоточивый газ.