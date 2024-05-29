Палестинские радикалы показали запись с якобы похищенным россиянином

Радикалы из «Исламского джихада» распространили обращение якобы одного из заложников, который представился Александром Труфановым, пишет ТАСС .

Молодой человек обратился к протестующим на иврите. Он заявил, что скоро они услышат от него «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе», и призвал демонстрантов продолжать протесты. Дата записи ролика не указывается.

В феврале главный раввин РФ Берл Лазар заявил, что президент Владимир Путин собирается использовать свое влияние и связи для решения проблему заложников в секторе Газа. Глава государства, по его словам, знает о трех российских заложниках в зоне конфликта.

«Он располагает всей информацией о заложниках, имеющих российское гражданство, их трое, Александр Труфанов только один из них», — сказал Лазар.