С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы, передает пресс-служба партии.

Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.

«Единая Россия» проводит предварительное голосование для определения лидеров среди потенциальных кандидатов для дальнейшего выдвижения от «Единой России».

Депутат Мособлдумы Александр Орлов отметил, что «Единая Россия» — единственная партия, открыто выбирающая кандидатов.

«Жители определяют представителей партии на выборах осенью 2025 года через предварительное голосование, которое проходит в Московской области с 19 по 25 мая», — сказал Орлов.

Второй год подряд «Единая Россия» привлекает в качестве кандидатов — участников СВО. По словам Орлова, в Дмитровском городском округе в предварительном голосовании участвуют 80 кандидатов, из них 9 участников специальной военной операции.

«Среди тех, кто решил побороться за право представить список „Единой России“ также есть учителя, врачи, волонтеры, инженеры. Для тех, кто только начинает свою политическую карьеру и впервые принимает участие в предварительном голосовании, „Единая Россия“ проводит образовательный проект „ПолитСтарт“, в ходе которого у всех желающих есть возможность получить необходимые знания и навыки, начиная от работы с документами, заканчивая разбором политических технологий», — добавил депутат.

Напоминаем, что проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая 2025.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.