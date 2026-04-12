Орбан рассказал, когда Украина откроет нефтепровод «Дружба»
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что рассчитывает на возобновление работы Украиной нефтепровода «Дружба» сразу после того, как он, предположительно, одержит победу на предстоящих парламентских выборах, сообщает РИА Новости.
Венгерское правительство не раз заявляло, что Украина активно влияет на ход избирательной кампании в Венгрии, в частности, прекратив прокачку российской нефти по магистрали «Дружба» в направлении Венгрии.
«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют», — заявил Орбан в ответ на вопрос, когда он ожидает запуска нефтепровода.
С конца января транзит нефти по южному направлению трубопровода «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию приостановлен. Киев объясняет эту блокировку техническими неисправностями на участке трубопровода.
