Орбан рассказал, когда Украина откроет нефтепровод «Дружба»

Орбан: Украина откроет «Дружбу» на следующий день после выборов в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что рассчитывает на возобновление работы Украиной нефтепровода «Дружба» сразу после того, как он, предположительно, одержит победу на предстоящих парламентских выборах, сообщает РИА Новости .

Венгерское правительство не раз заявляло, что Украина активно влияет на ход избирательной кампании в Венгрии, в частности, прекратив прокачку российской нефти по магистрали «Дружба» в направлении Венгрии.

«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют», — заявил Орбан в ответ на вопрос, когда он ожидает запуска нефтепровода.

С конца января транзит нефти по южному направлению трубопровода «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию приостановлен. Киев объясняет эту блокировку техническими неисправностями на участке трубопровода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.